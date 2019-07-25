Руководитель ГБР рассказал, что просил у него Порошенко

Труба надеется, что Порошенко придет а допрос 25 июля. Фото: из открытых источников

Пятый президент Украины Петро Порошенко пришел в Государственное бюро расследований 24 июля, раньше назначенной даты. О его незапланированном визите глава бюро Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале.

"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Бывший президент обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос 24 июля, а не 25, как это было определено следователем", - сообщил директор ГБР

Добавил, что вопрос с переносом даты допроса адвокаты Порошенко могли решить, связавшись со следователем и для этого не нужно приходить к директору ГБР.

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Труба пообещал не вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать.

Вместе с тем, глава ГБР рассчитывает, что Порошенко с уважением отнесется к работе следователей его ведомства и все-таки придет на допрос 25 июля.

Никакие следственные действия в отношении пятого президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) на четверг, 25 июля, не запланированы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии "Европейская солидарность".