"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ

Аваков объяснил, что такое "русский мир".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина "русским дураком"

Об этом министр написал в Facebook.

"Очередной" русский дурак "прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что" национализм и притеснения малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей".

От себя - господину Володину - говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира".

Нашим тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и другим, которые говорят "мы один народ", - перечитывайте Володиных. А если не доходит сразу, то знайте, что есть много - таких, как я. К вашим услугам - русскоязычный украинский националист Арсен", - написал Аваков.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Украине, что в случае сохранения "национализма и притеснений малых народов" из состава страны выйдет ряд областей.