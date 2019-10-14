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понедельник, 14 октября 2019 13:05

Россияне давно здесь. Вышвыривать их придется крайне неделикатно - Михальчишин

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Автор: Ярослав ТЫМЧИШИН
  Юрий Михальчишин: "В Раде есть политики, ориентированные на Россию. По всем нормам демократических стран их нельзя допускать к участию в выборах"
Юрий Михальчишин: "В Раде есть политики, ориентированные на Россию. По всем нормам демократических стран их нельзя допускать к участию в выборах"

В законодательной ветви власти есть плеяда политиков, работающих на врага.

Такое мнение высказал Юрий Михальчишин в интервью журналу "Країна". Он - бывший партиец ВО "Свобода", два года в 2014-2016 годах работал в СБУ, теперь служит в отдельном отряде специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов".

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"В парламенте есть политики, которые не просто ориентированы на Россию. А такие, что по всем нормам демократических стран не должны быть допущены к участию в выборах", - говорит Михайльчищин.

Это, по его мнению, как нельзя лучше иллюстрирует деструктивное влияние Кремля в Украине.

"Россияне давно здесь. В наших министерствах, спецслужбах, парламенте, телеэфире. Вышвыривать их придется крайне неделикатным способом, если кто-то когда-то захочет это сделать".

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На территории Украины, говорит Михальчишин, работают и ГРУ, и ФСБ.

"Влияние ГРУ демонстрирует эффективная операция по захвату Крыма. А влияние ФСБ - провал "русской весны" в Одессе и Харькове.

Две модели построения работы с агентурой. И разные концепции фактора риска и готовности на него идти. Там, где они не рискнули, и где воровали больше денег, чем позволяет "совесть чекиста", там проиграли. Где было более-менее нормально с бухгалтерией и с "холодными головами", там им удалось достичь успеха. Промежуточный результат – где-то 50 на 50 – работа "зеленых человечков" на Донбассе. Захват Славянска и управления СБУ в Луганской области – для них было хорошим стартом, но дальше они затормозили", - рассказал Юрий Михальчишин.

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Разговор с политиком, политологом Юрием Михальчишиным читайте в журнале "Країна" 17 октября.

В России социолог и философ Игорь Чубайс во время дебатов с экс-главарем боевиков ДНР Игорем Стрелковым-Гиркиным назвал его преступником и оставил студию со словами "Слава Украине".

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14
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