Россия высказалась об участии США в "нормандском формате"

В Нормандский формат входит Украина, Россия, Франция и Германия. Фото: Reuters

Россия не против, если США присоединятся к "нормандскому формату".

Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий, передает "Риа новости".

По его словам, вопрос присоединения США к "нормандскому саммиту" звучит постоянно.

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"В принципе противопоказаний к подключению США нет. Они реально влияют на Украину и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта", - рассказал Красницкий.

Он добавил, что Германия и Франция не будут возражать против расширения "нормандского формата" за счет США.

Вчера, 7 декабря президент США Джо Байден созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча была закрытой для прессы. Президенты, помимо всех вопросов, обсуждали ситуацию с российскими войсками на границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал разговор президентов. Байден созвонится с Зеленским 9 декабря.