Россия второй день подряд транслирует страшилки о НАТО и Украине

Москва пытается запугать Украину определенными "последствиями" от сближения с Альянсом. Фото: ТАСС

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к "необратимым последствиям" для украинской государственности и обострению ситуации на Донбассе.

"Мы обратили внимание на заявление президента Владимира Зеленского, который побывал вчера на Донбассе, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получения членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир в Украину, но, наоборот приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала чиновница во время брифинга.

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Это уже не первый случай, когда Москва пытается запугать Украину определенными "последствиями" от сближения с Альянсом.

Накануне заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что разрешение боевых действий на Донбассе и вступление Украины в НАТО будет "началом конца Украины". Также он повторил темник Кремля, о том, что Россию "могут заставить воевать на Донбассе" якобы для защиты ее граждан.

Ранее на фоне переброски российских войск к восточным границам Украины и обострения на Донбассе президент Зеленский провел переговоры на высшем уровне с США, Британией и другими членами НАТО. Зеленский уверен, что предоставление плана действий по членству в Альянсе стало бы настоящим сигналом для Российской Федерации. Президент считает, что НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе. После этого Литва заявила, что предложит союзникам по НАТО предоставить Украине ПДЧ. Именно после его реализации Украина сможет стать полноправным членом организации.