"Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария" - Таран

Министр сообщил послу Франции о ситуации на границах и в Крыму. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил ситуацию на границе с послом Франции Этьеном де Понсеном.

Он считает, что Россия может пойти на открытую вооруженную агрессию против Украины, говорится на сайте Минобороны.

Таран сообщил об обострении ситуации на Донбассе и наращивание военного потенциала РФ у украинских границ и в оккупированном Крыму. Сообщил, что впервые со времен распада СССР зафиксировали развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками России. Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины угрожает не только безопасности Украины, но и стабильности в Европе.

"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне понимает, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400-м тысячам человек на оккупированных территориях выдано российские паспорта", - отметил Таран.

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Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО могло бы стать мощным сигналом о недопустимости агрессии. Киев рассчитывает на позицию Франции.

Этьен де Понсен пообещал довести информацию до президента Эмануэля Макрона.

Президент Владимир Зеленский встретится с лидером Франции Эммануэлем Макрона в пятницу, 16 апреля. Президенты встретятся в связи с ростом напряженности в Украине на фоне наращивания Россией военных сил на границе.