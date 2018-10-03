Россия согнала на границу войска, есть угроза вторжения - Турчинов

В конце февраля 2014 года Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 200 тыс. военных. Фото: АFP

Россия развернула возле украинской границы войска, численность которых достигает уровня 2014-го.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов во время общения с журналистами в Харькове.

"Можем увидеть не только расположение войск на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Можем посмотреть, что происходит вдоль нашей границы - активное стремление развернуть дополнительные воинские подразделения. По количеству они сопоставимы с теми, что были 2014-го, когда Россия принимала решение о введении войск.

Это серьезная угроза. Новые подразделения, которые они разворачивают на нашей границе, - не только для демонстрации силы. Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны быть к этому готовы", - предупредил Турчинов.

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В конце февраля 2014-го Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 200 тыс. военнослужащих, готовых вторгнуться на территорию Украины. С тех пор, по словам президента Петра Порошенко, РФ так перегруппировала свои войска, чтобы иметь возможность быстрого вторжения на различных направлениях - и с севера, и с востока.