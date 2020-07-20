Россия распространяет более 260 различных фейков о катастрофе MH17 - исследование

Подсчитали количество фейков от русских. Фото: unsplash.com

Россия распостраняет в сети 260 фейков о катастрофе "Боинга", сбитого армией РФ над Донбассом 6 лет назад.

Все они направлены на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию, говорится в исследовании сайта EUvsDisinfo.

"Спустя шесть лет непрерывная прокремлевская кампания по дезинформации, направленная на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию, продолжается. Тем не менее по мере того, как выявляется все больше и больше доказательств прямого участия России, дезинформационная кампания, по всей видимости, цепляется за соломинку", - утверждают авторы статьи.

Среди наиболее нелепых фейков отмечается позитивная реакцию МИД России на вышедшую в Малайзии книгу о том, что еврейские антихристы-иллюминаты якобы причастны к гибели двух самолетов Malaysia Airlines - MH17 и MH370.

В последнее время появились попытки связать процесс по делу о крушении самолета на Донбассе с коронавирусом, а непосредственно перед началом суда в Нидерландах на свет появились "новые сенсационные утечки" об отсутствии ракетных систем "Бук" в районе катастрофы.

"Ни одна ложь не выглядит банальной в долгой игре Кремля по запутыванию и отрицанию", - подчеркивается в материале.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.