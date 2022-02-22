Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах

РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах из-за связей в преступном мире. Фото: pixabay.com

Россия пытается поднять мятежи в украинских тюрьмах.

Об этом 22 февраля заявил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"По оперативной информации РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается", - написал он.

В то же время министр призвал украинцев следующие несколько недель не реагировать на сфальсифицированные сообщения и "проплаченные протесты возле тюрем".

"Все будет ок", - добавил Малюська.

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В России продолжают фальсифицировать новости об обстрелах и диверсиях со стороны Украины. Сообщается о разрушении российского пограничного пункта. Также сообщили о попытке нарушения госграницы диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. Якобы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, а на границе уничтожили пятерых нарушителей.