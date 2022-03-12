Россия проводит мобилизацию в Крыму и ОРДЛО. Утратили боеспособность - разведка

Русская армия теряет свою боеспособность. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Россия скрыто проводит мобилизацию в ОРДЛО и Крыму, поскольку теряет свою силу в войне с Украиной.

Большинство подразделений российских войск уже уничтожены или потеряли боеспособность, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Наступление захлебнулось. Фактически не хватает ресурсов и сил для продолжения наступления. Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений, абсолютно со всей России. Проводится то, что называется скрытая мобилизация, мобилизуется все население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированной республики Крым", – рассказал Буданов.

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По его словам, Россия опрокидывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

"Многие подразделения на этом этапе уже уничтожены или потеряли боеспособность, и за счет этих резервов производится восстановление их боеспособности. Также за счет перегруппировки производится усиление войск на важных для России направлениях", - отметил начальник ГУР МО.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.