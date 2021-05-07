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пятница, 07 мая 2021 03:47

Россия предложила Украине провести обмен пленными. Боевики заблокировали это решение

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Россия предложила Украине провести обмен пленными. Боевики заблокировали это решение
Боевики заблокировали обмен пленными. Фото: Укринформ

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу предлагала передать Украине 4 женщин в рамках обмена пленными.

Однако представители оккупационной власти выступили против этого предложения, в эфире одного из телеканалов сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

На последнем заседании ТКГ российская делегация выразила идею отдать Украину 4 женщин, которых еще в конце 2020 должны были отдать Виктору Медведчуку.

Тогда эта сделка сорвалась, потому что Медведчук не уполномочен государством забирать людей. Сейчас ОРДЛО на предложение России заявили, что не готовы к такому обмену, - отметил представитель Донецка.

Украина предлагала вариант обмена "9 на 9", однако это предложение тоже не получило положительного ответа.

Гармаш подчеркнул, что сам факт того, что вопрос поднимала Россия и Украина, позволяет надеяться, что этот процесс начнет двигаться. "Впервые за всю мою работу в ТКГ я увидел реальную надежду, предпосылку к обменного процесса", - добавил он.

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В самопровозглашенной ДНР заявили о получении от украинской стороны списка для обмена пленными.

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