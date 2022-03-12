"Россия перешла к новой стадии террора" - Зеленский обратился к украинцам

Российские войска сорвали работу гуманитарных коридоров. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал похищение мэра Мелитополя Ивана Фёдорова преступлением против демократии.

Россия хочет ликвидировать законных представителей украинских властей, ведь теряет свои позиции, заявил Зеленский в своем обращении к народу.

"Они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законных местных украинских властей", - отметил президент.

По его словам, действия российских военных будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ.

"Похищение мэра Мелитополя - это преступление. Не только против конкретного человека, конкретной общины и Украины, но и против демократии как таковой. Я уверяю, об этом узнают сто процентов людей во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ" , – сказал он.

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Зеленский призвал немедленно освободить мэра Федорова и обеспечить безопасность всем главам общин Украины.

Также президент отметил, что сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Однако из окруженных городов удалось эвакуировать 7144 человека из Энергодара, Бучи, Гостомеля, Козаровичей.

"Мариуполь так и остается заблокированным врагом. Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей", - добавил глава государства.

11 марта оккупанты похитили мэра города Мелитополь Ивана Федорова. Преступление было совершено группой из 10 человек. В Мелитополе оккупанты раздают пропагандистские листовки, в которых призывают украинских военных "сложить оружие и уходить домой".