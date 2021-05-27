Россия отказалась выдать Януковича, Украина готовит повторное обращение - Венедиктова

Венедиктова прокомментировала экстрадицию Януковича из России. Фото: РБК

Россия отказалась экстрадировать беглого президента Виктора Януковича по запросу Украины.

Офис генпрокурора подаст еще один запрос, заявила генпрокурорка Ирина Венедиктова в эфире одного из украинских телеканалов.

В Госбюджет поступили деньги Януковича - 1,5 миллиарда долларов

"1,5 миллиарда долларов "зашли" в госбюджет. У нас идет судебное дело в отношении этих денег", - сказала Венедиктова.

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Еще в января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам тюрьмы. Печерский районный суд Киева по ходатайству 4 мая 2020 выбрал Януковичу мера пресечения в виде заочного ареста. Киевский апелляционный суд 16 ноября 2020 отменил это решение. В суде пояснили, что прокурор не довел факт объявления Януковича в международный розыск.