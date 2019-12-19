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четверг, 19 декабря 2019 15:59

Россия использует Беларусь для уничтожения энергетики Украины - Москаль

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Россия использует Беларусь для уничтожения энергетики Украины - Москаль
Бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль прокомментировал итоги визита в Беларусь. Фото: 112 Украина

Российская федерация использует Беларусь для дестабилизации энергетики Украины с целью обанкротить украинские энегогенерирующие компании и угольные шахты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль по итогу визита в Беларусь.

В качестве инструмента уничтожения выбрана продажа российской электроэнергии Украине по демпинговой цене, что стало возможным из-за "поправки Геруса".

"Только что вернулся из Беларуси, где имел неофициальные беседы с людьми, имеющими отношение к электроэнергетики. Их слова сводились к предостережениям относительно потери Украиной внутреннего рынка электроэнергии, которая может произойти уже в ближайшее время — из-за закрытия шахт, предприятий по производству электричества, в т.ч. по зеленым тарифам", — написал он.

По информации Москаля, план использовать Беларусь для уничтожения украинского рынка электроэнергии был разработана Россией сразу после того, как 4 декабря Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2233.

"Согласно этому закону, всё, что экспортировала Россия, теперь будет экспортироваться Беларусью. Законодатель просто не включил ее в перечень стран, из которых запрещено импортировать электроэнергию "по двусторонним договорам" и на "внутрисуточном рынке", — поясняет Москаль.

По его информации, этот план заключается в том, российская электроэнергия через Беларусь поставлялась по демпинговым ценам в Украину — примерно на 1-2 грн/кВт-час ниже — что заставит украинских производителей работать в убыток, постепенно снижая производство до полной остановки.

Москаль обратился к Службе безопасности Украины с просьбой проверить эту информацию, а также призвал власть срочно созвать заседание СНБО, чтобы не допустить кризиса в энергосистеме.

Ранее крупнейший производитель электроэнергии в страте компания "Энергоатом" признала, что импортные поставки из России и Беларуси привели к введению балансовых ограничений на выработку атомными электростанциями (АЭС), из-за чего только с начала декабря госкомпания потеряла около 100 млн грн, недовыработав 83 млн кВт-час.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка "на сутки вперед" является ценообразующим. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "по двусторонним договорам" и на "внутрисуточный рынок". Поставки электроэнергии из Белоруссии законопроектом №2233 ничем не ограничены.

Согласно данным Национальной статистического комитета Беларуси, для выполнения экспортных контрактов стране приходится закупать электроэнергию в РФ. Как отмечали эксперты, через Беларусь в Украину транзитируется российская электроэнергия. "Давайте купим у того, у кого нет. Я считаю, что это не белорусская электроэнергия. Это российская электроэнергия", - утверждал в эфире телеканала "Наш" экс-министр труда и социальной политики Василий Надрага.

Українські новини
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