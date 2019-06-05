Россия должна выплатить компенсацию каждому украинцу - Данилюк

Лидер гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк считает, что каждый украинец имеет право на компенсацию убытков, причиненных агрессией РФ

Лидер гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк заявил, что каждый гражданин Украины имеет право на получение компенсации от действий России, которые нанесли моральный ущерб. По его словам, здесь речь идет не только о тех, кто непосредственно пострадал: вынужденные переселенцы, лица, проживающие на оккупированных территориях, которые потеряли там имущество, участники боевых действий, раненые, члены семей погибших и другие. По его словам, более пяти лет пребывания в стрессе, в котором находятся украинцы из-за российской агрессии, не является естественным состоянием, в котором бы должны были находиться.

Данилюк отметил, что сейчас сотни выигранных дел, по другим, более сложными категориями, в частности постановление об аресте 3,5 млрд., но это не те деньги, которые могут компенсировать весь объем обязательств не только перед Украиной, как государством, а и перед украинскими гражданами.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение "Спільна справа", намерено объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением "Сила права" Андрея Сенченко, чтобы противодействовать российскому реваншу. "Сила права" - с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением, нанесенным российской вооруженной агрессией. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доказаны факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также арестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. По мнению Сенченко, эти средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины. Александр Данилюк - один из лидеров Революции достоинства, экс-кандидат в президенты Украины. С началом войны сосредоточился на национальной безопасности и обороне. В 2014 году - советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Позиционировался как кандидат на должность министра обороны от ВО "Батькивщина", но заявил о выходе из партии. Комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства, в 2014 году был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины, считается организатором водной блокады Крыма.