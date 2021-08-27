Россия давила на участников "Крымской платформы" - Зеленский

Зеленский прокомментировал саммит "Крымской платформы". Фото: Украинская правда

Владимир Зеленский заявил, что Россия давила на участников "Крымской платформы", которые намеревались приехать в Украину.

"В целом участники "Крымской платформы" поражены. Они поражены том, что, мне кажется, до последнего каждый из них - кто-то сразу отреагировал, кто сомневался, на кого-то было большое давление - это не секрет - от России: они звонили им прямо по телефона на уровне министров иностранных дел, на уровне лидеров - лидерам. Все сомневались что будет 30 стран ", сообщил Зеленский в эфире программы "Право на власть".

Все участники были поражены количеством присутствующих, а также тем, что в Украине им "сразу показали декларацию, сразу пошли в офис "Крымской платформы", показали молодую команду профессиональных людей, которая уже создает сеть таких же людей, которые занимаются вопросами гуманитарными, пленными по всему миру ".

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Учредительный саммит "Крымской платформы" состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и международных или межгосударственных организаций, кроме самой Украины. Эта инициатива - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова, а тем самым и укрепление европейской и глобальной безопасности.