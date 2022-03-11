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пятница, 11 марта 2022 14:38

Спецтема: Война России против Украины

Россия бомбит украинские города без разбора. Путина может ждать Гаага – Боррель

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Россия бомбит украинские города без разбора. Путина может ждать Гаага – Боррель
Российская армия нацелена на дистанционную войну. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Россия не может захватить украинские города, поэтому бомбит их.

"Мариуполь, безусловно, военное преступление, но дело не только в этой больнице. Россия не в состоянии захватывать украинские города из-за мощного сопротивления, поэтому она делает то же, что делала в Сирии или Чечне – бомбит", – заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью TF1.

Российская армия нацелена на дистанционную войну, поэтому обстреливает без разбора то больницы, то улицы, то жилые дома, сказал он.

Путина могут судить в Международном уголовном суде в Гааге.

"Есть такая возможность. Из того, что мы наблюдаем, будет достаточно причин для того, чтобы это произошло", – подчеркнул Боррель.

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Вице-президент Еврокомиссии в очередной раз осудил войну.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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