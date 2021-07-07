Россия блокирует разминирование и открытия КПВВ на Донбассе

Вопрос доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории остается нерешенным. Фото: delo.ua

Российская сторона заблокировала рассмотрение вопроса разминирования участков на Донбассе и открытия КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

"Российская сторона отказывается рассматривать вопрос разминирования 19 участков, был согласован еще летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, остается нерешенным вопрос доступа инспекции Международного агентства по атомной энергии на временно оккупированных территориях для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах

Украина также призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТГК списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения.

В результате боевых действий на востоке Украины погибли 240 детей. Даже сейчас гражданская инфраструктура на подконтрольной Украины территории вдоль линии фронта уязвима к атакам России. Только на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ подтвердили повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Северном в результате обстрела со стороны боевиков.