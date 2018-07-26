Российско-украинского бизнесмена вызвали на допрос

За расследованием Al Jazeera, Павел Фукс пытается торговать частью активов Виктора Януковича. Фото: tsn.ua

Генпрокуратура вызывает на допрос когда-то российского, теперь - украинского бизнесмена Павла Фукса.

Повестку обнародовали на сайте ГПУ.

В ней говорится, что Фукса ждут в качестве свидетеля в следственном департаменте международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры на улице Резницкой в ​​Киеве 22 августа в 15:00.

Это второй вызов Фукса на допрос. Первая повестка приглашала бизнесмена дать показания 16 июля.

По информации "Экономической правды", Фукса хотят допросить по делу о содействии преступной организации. Речь идет об открытом в мае 2017 года производстве, в материалах которого говорится, что "неустановленные лица" пытались помешать спецконфискации $1,5 млрд "семьи" экс-президента Виктора Януковича.

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Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, затем перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт. На сайте московской строительной корпорации MOS CITY GROUP он до сих пор указан как председатель совета директоров. А согласно открытым данным российского единого государственного реестра юрлиц, является одним из основателей компании. Самый известный проект этой корпорации - небоскребы "Москва-сити". Впервые в рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус" Павел Фукс вошел в 2017 году по итогам 2016-го -и сразу занял 24 позицию. Его состояние оценили в $ 270 млн. СМИ сообщали, что Фукс летает одним частным самолетом из главной политической опорой Игоря Коломойского - народным депутатом, сопредседателем парламентской группы "Відродження" Виталием Хомутынником.