Российско-украинский бизнесмен ответил на приглашение ГПУ

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3735
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1557
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2988
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 567
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6840
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 702
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1026
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3159
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3358
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 720
Фото
Все фото
4
3
6
3
4
Ляшко в трусах бегал под дождем
Ляшко в трусах бегал под дождем
Еще одна нардеп пошла под венец
Еще одна нардеп пошла под венец
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Друг Порошенко &quot;засевает&quot; округ тортами
Друг Порошенко "засевает" округ тортами
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Видео
Все видео
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4626
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 963
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4698
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3717
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27289
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2529
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 13:16

Российско-украинский бизнесмен ответил на приглашение ГПУ

  Комментировать
Российско-украинский бизнесмен ответил на приглашение ГПУ
Павел Фукс утверждает, что повестки на допрос не получал. Фото: mcg.ru

Миллионер Павел Фукс заявил, что придет на допрос в Генпрокуратуру и ответит на все вопросы следствия.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в ответ на сообщение ГПУ о повестке.

"О том, что мне нужно 16 июля прийти на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля, я узнал из заголовков средств массовой информации, когда допрос не состоялся. Мне не приходила повестка, я не был проинформирован никаким из возможных способов. Новая дата - 22 августа. Я обязательно буду в ГПУ, где отвечу на все вопросы следствия", - отметил Фукс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фукс покупает в Украине активы для Януковича - The Washington Times

ГПУ опубликовала повестку на допрос Павла Фукса в качестве свидетеля по делу денег Януковича.

До недавнего времени Фукс был российским бизнесменом и известным московским застройщиком. Сейчас он - украинский предприниматель. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

На сайте московской строительной корпорации MOS CITY GROUP он до сих пор указан как председатель совета директоров. А согласно открытым данным российского единого государственного реестра юрлиц, является одним из основателей компании. Самый известный проект этой корпорации - небоскребы "Москва-сити".

Впервые в рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус" Павел Фукс вошел в 2017 году по итогам 2016-го -и сразу занял 24 позицию. Его состояние оценили в $ 270 млн.

СМИ сообщали, что Фукс летает одним частным самолетом из главной политической опорой Игоря Коломойского - народным депутатом, сопредседателем парламентской группы "Відродження" Виталием Хомутынником.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российско-украинский бизнесмен ответил на приглашение ГПУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 99210
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 42449
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 37268
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 28238
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 20507
Больше всего комментируют
45
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
21
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
12
Гриценко заявил о грязной атаке со стороны Тимошенко
8
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
Голосов: 17732
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua