Российско-украинский бизнесмен ответил на приглашение ГПУ

Павел Фукс утверждает, что повестки на допрос не получал. Фото: mcg.ru

Миллионер Павел Фукс заявил, что придет на допрос в Генпрокуратуру и ответит на все вопросы следствия.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в ответ на сообщение ГПУ о повестке.

"О том, что мне нужно 16 июля прийти на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля, я узнал из заголовков средств массовой информации, когда допрос не состоялся. Мне не приходила повестка, я не был проинформирован никаким из возможных способов. Новая дата - 22 августа. Я обязательно буду в ГПУ, где отвечу на все вопросы следствия", - отметил Фукс.

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ГПУ опубликовала повестку на допрос Павла Фукса в качестве свидетеля по делу денег Януковича. До недавнего времени Фукс был российским бизнесменом и известным московским застройщиком. Сейчас он - украинский предприниматель. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт. На сайте московской строительной корпорации MOS CITY GROUP он до сих пор указан как председатель совета директоров. А согласно открытым данным российского единого государственного реестра юрлиц, является одним из основателей компании. Самый известный проект этой корпорации - небоскребы "Москва-сити". Впервые в рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус" Павел Фукс вошел в 2017 году по итогам 2016-го -и сразу занял 24 позицию. Его состояние оценили в $ 270 млн. СМИ сообщали, что Фукс летает одним частным самолетом из главной политической опорой Игоря Коломойского - народным депутатом, сопредседателем парламентской группы "Відродження" Виталием Хомутынником.