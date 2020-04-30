Российский премьер-министр заразился коронавирусом

У премьера России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Мишустин идет на самоизоляцию, он предложил назначить исполняющим обязанности премьера первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщает российское информагентство "Дождь".

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В связи с этим и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляции, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - рассказал Мишустин.

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Как отмечается, российское правительство продолжит работу в штатном режиме. Президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Белоусова в качестве и.о. премьер-министра и уже подписал соответствующий указ.

В России за последние сутки коронавирус обнаружили в 7009 человек. Это новый антирекорд за 24 часа, всего в стране заражены 106 498 человек.