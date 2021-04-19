Российский дипломат имеет 72 ч., чтобы уехать из Украины

У российского дипломата несколько дней, чтобы покинуть Украину. Фото: rubryka.com

Российский дипломат должен покинуть территорию Украины, потому что ему направили соответствующую ноту.

С сегодняшнего дня есть 72 ч., чтобы один из советников посольства Российской Федерации в Киеве, по фамилии Черников, покинул территорию Украины, сообщает советник Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.

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Кроме этого решается вопрос о возвращении на родину украинского дипломата.

"В соответствии с требованием российской стороны, он должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов, начиная с сегодняшнего дня", - добавил Николенко.

Украинский консул Александр Сосонюк, которого накануне задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в российском Санкт-Петербурге, вернулся на территорию дипломатического учреждения.