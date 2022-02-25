Российские оккупанты вывезут из Чернобыльской зоны радиоактивную пыль

Враг захватил станцию 24 февраля. Фото: РБК-Україна

Передвижение российской тяжелой техники по загрязненной радионуклидами территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС привело к повышению радиационного фона.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Поднимается пыль, повышающая радиационный фон.

Эта пыль осядет также на колесах и траках техники и частично будет вынесена за пределы Зоны отчуждения.

Радиоактивной пылью надышатся и сам враги, вывозя ее в легких и на слизистых, откуда смыть уже почти невозможно", - сообщают.

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Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС - без изменений, добавили в Госагентстве.

Российские военные захватили ЧАЭС. Персонал станции находится в заложниках. На это отреагировали США.