Российские хакеры атаковали ЦИК

Компетентные органы разработали механизмы киберзащиты ЦИК. Фото: УНН

24 и 25 февраля на системы Центральной избирательной комиссии со стороны Российской Федерации были осуществлены хакерские атаки.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на встрече с представителями ИТ-индустрии.

"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", - сказал президент.

Он сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны совместно со Службой безопасности Украины и американскими партнерами разработали механизмы киберзащиты ЦИК.

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В прошлом году Верховная Рада выделила Центральной избирательной комиссии 49,66 млн грн на кибербезопасность во время выборов. Глава киберполиции Украины Сергей Демидюк предупредил, что хакеры, которые скорее всего, сотрудничают с Россией, наращивают усилия для срыва выборов президента Украины.