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четверг, 01 марта 2018 17:21

Российские банки дальше будут под санкциями

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Российские банки дальше будут под санкциями
Совет национальной безопасности и обороны продлит санкции, введенные ранее против российских банков в Украине. Фото: EPA/UPG

Совет национальной безопасности и обороны продлит санкции, введенные ранее против российских банков в Украине.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Сегодня по предложению Национального банка я вынес на повестку дня вопрос о продлении санкций против российских банков, и я не вижу никаких проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным. Не затрагивает интересы вкладчиков, клиентов, но политика государства является абсолютно правильной", - заявил Порошенко на заседании СНБО.

Нацбанк разработал механизм, которым было запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур, добавил президент.

"Эти ограничения касались предоставления межбанковских кредитов, приобретение ценных бумаг. Размещение средств на счетах, выплаты дивидендов, распределение прибыли и капитала", - сказал Порошенко.

Иностранные партнеры также ввели санкции против банков с государственным российским капиталом.

Уход российских банков из Украины - это дело времени, заявил глава государства.

"Сейчас эти банки сворачивают свой бизнес в Украине", - отметил Порошенко.

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В прошлом году в марте президент Петр Порошенко ввел санкции против пяти российских банков.

Тогда санкции на один год вводились против "Сбербанка", ОАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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