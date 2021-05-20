Российские актеры попали в черный список Украины

Минкульт регулярно обновляет черный список. Фото: mkip.gov.ua

Трех российских актеров внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Так, в черный список попали Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

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"11 мая поступило письмо от СБУ о включении в черный список данных лиц. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно законодательству, полномочиями решать - включать или не включать в списки - МКИП не наделена", - говорится в сообщении.

Сейчас в перечне лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины находятся 192 человека.

Российского актера Кирилла Гребенщикова не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь", а также на 3 года запретили ему въезд из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.