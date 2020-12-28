Российская "вакцина", Азаров, "геноцид": как ряд телеканалов занимаются кремлевской пропагандой

Беглого Азарова часто показывают на телеканалах, связанных с Медведчуком и Мураевым.

Телеканалы, входящие в группу кума президента РФ Путина Виктора Медведчука, в стиле кремлевской пропаганды агрессивно продвигают российскую "вакцину" "Спутник V".

Бывший премьер режима Януковича Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцам "больше подходит российская вакцина, потому что у нас одинаковый менталитет", сообщает MediaSapiens

Ранее медиа, которые формально принадлежат народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку, а реально находятся под контролем Медведчука, раскрутили фейковую историю о производстве "Спутник V" в Харькове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле

Нардеп из ОПЗЖ Ренат Кузьмин назвал нежелание украинской власти покупать российскую "вакцину" "геноцидом".

Каналы Медведчука продвигают русскую "вакцину" разными способами. Ведущие ZIK рассказали, что западные вакцины вызывают аллергические реакции, а российская - нет.

NewsOne показывал встречи Медведчука с "вакцинированными" российскими чиновниками, подчеркивая, как удобно им без масок. Ведущие и гости каналов не раз повторяли, что Украина может не только спастись от коронавирусной эпидемии, но и заработать на производстве российской "вакцины".

В октябре нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук ездил к президенту РФ Путину в его резиденцию Ново-Огарево. Там хвастался, что в оккупированном Крыму колол себе российскую "вакцину" от коронавируса. После этой поездки в Службу безопасности Украины и Министерства здравоохранения написали обращение.