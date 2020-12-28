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Российская "вакцина", Азаров, "геноцид": как ряд телеканалов занимаются кремлевской пропагандой

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Российская &quot;вакцина&quot;, Азаров, &quot;геноцид&quot;: как ряд телеканалов занимаются кремлевской пропагандой
Беглого Азарова часто показывают на телеканалах, связанных с Медведчуком и Мураевым.

Телеканалы, входящие в группу кума президента РФ Путина Виктора Медведчука, в стиле кремлевской пропаганды агрессивно продвигают российскую "вакцину" "Спутник V".

Бывший премьер режима Януковича Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцам "больше подходит российская вакцина, потому что у нас одинаковый менталитет", сообщает MediaSapiens

Ранее медиа, которые формально принадлежат народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку, а реально находятся под контролем Медведчука, раскрутили фейковую историю о производстве "Спутник V" в Харькове.

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Нардеп из ОПЗЖ Ренат Кузьмин назвал нежелание украинской власти покупать российскую "вакцину" "геноцидом".

Каналы Медведчука продвигают русскую "вакцину" разными способами. Ведущие ZIK рассказали, что западные вакцины вызывают аллергические реакции, а российская - нет.

NewsOne показывал встречи Медведчука с "вакцинированными" российскими чиновниками, подчеркивая, как удобно им без масок. Ведущие и гости каналов не раз повторяли, что Украина может не только спастись от коронавирусной эпидемии, но и заработать на производстве российской "вакцины".

В октябре нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук ездил к президенту РФ Путину в его резиденцию Ново-Огарево. Там хвастался, что в оккупированном Крыму колол себе российскую "вакцину" от коронавируса.

После этой поездки в Службу безопасности Украины и Министерства здравоохранения написали обращение.

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