России хочет от США разрешения на свободу действий в Украине - The Hill

Россия договаривается с США об Украине. Фото: Корреспондент

Исследователь американского центра Foreign Policy Council Стивен Бланк заявил, что Россия пытается договориться с США о свободе действий в Украине в обмен на невмешательство в события в Венесуэле.

По словам аналитика, Вашингтону также предлагается возобновить переговоры относительно режима контроля над вооружением и продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщает изданию The Hill.

"Президент Трамп, считая себя оправданным в докладе Мюллера, теперь может свободно улучшать отношения с Москвой", – пишет Бланк.

Он раскритиковал возможную сделку, назвав ее морально неоправданной и стратегически губительной.

"Будем помнить, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые на самом деле являются помощниками Москвы в Украине) вторглись в Крым и Донбасс и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжения Саддама Хусейна в Кувейт", – пояснил он.

Эксперт также отметил, что в случае обострения ситуации в Украине доверие к США в Европе будет сильно подорвано.

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3 мая президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился около часа.