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воскресенье, 17 мая 2020 14:19

Росита родила Ляшко сына

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Росита родила Ляшко сына
Олег Ляшко и его жена Росита Сайранен решили назвать новорожденного сына Александром Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сегодня, 17 мая, во второй раз стал отцом.

Об этом Ляшко написал в Фейсбук.

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"Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - говорится в заметке.

Олег Ляшко и его жена Росита Сайранен решили назвать новорожденного сына Александром.

Рожала жена Ляшко в Киеве.

Супруги уже воспитывает дочь Владиславу.

29 марта политик обнародовал фото, на котором позировал с детскими ползунками синего цвета в руках. 10 мая 47-летний Ляшко показал фото 49-летней беременной жены. 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак с гражданской женой Роситой Сайранен.

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