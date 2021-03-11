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четверг, 11 марта 2021 13:25

Роль парламента в отношениях с МВФ необходимо усилить - Палица

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Роль парламента в отношениях с МВФ необходимо усилить - Палица
Игорь Палица: "Меморандум с МВФ должен проходить ратификацию ВР"

Все договора с международными финансовыми организациями должны проходить ратификацию Верховной Рады и отвечать выгодным для Украины социально-экономическим ориентирам. В частности, не ограничивать экономический рост и усиление социальной защиты, как это сегодня происходит в рамках сотрудничества с МВФ.

Об этом написал на своей странице в "Фейсбук" сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Игорь Палица.

"По действующему Меморандуму с МВФ Украина обязалась не вводить налоговые льготы, не ограничивать рост тарифов на коммунальные услуги, а также отказаться от любых шагов в направлении улучшения пенсионного обеспечения.

Ни один из депутатов Верховной Рады не подписывал этот документ. Однако нас фактически обязывают в сроках принять законопроекты, которые Правительство пообещало МВФ.

Надо немедленно прекратить позорную практику закрытых переговоров с МВФ! В парламентско-президентской республике парламент должен играть решающую роль в процессе получения кредитов на выгодных для страны условиях!", - написал Палица.

По его словам, депутатская группа "Партия "За майбутнє" предлагает определить социально-экономические ориентиры для переговоров с международными финансовыми организациями и закрепить на законодательном уровне право Верховной Рады на ратификацию любых договоренностей с МФО.

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  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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