Родственник Кернеса идет от "Слуга народу"

В список "Слуги народа" попал родственник Кернеса.

В списках кандидатов на выборы в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народу" значится родственник мэра Харькова Геннадия Кернеса Владимир Козак.

Об этом сообщает "Слідство. Інфо". Козак находится на проходном 68-м месте.

Из открытых источников о родственнике Кернеса известно мало: предприниматель, выпускник КНУ, беспартийный. При этом Козак является родным братом невестки городского головы Харькова.

"В 2015-м Юлия Козак вышла замуж за среднего сына Кернеса - Даниила. Но Владимира Козака с семьей Кернеса связывают не только родственные посиделки. В конце 2018-го будущем депутату от "Слуга народу" перешла достаточно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой до этого владел средний сын Кернеса. Возможно, это такой своеобразный калым от семьи харьковского мэра за невесту? А вот за какие заслуги Владимир Козак оказался в проходной части списка - вопрос открытый", - пишут журналисты.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.