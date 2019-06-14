Ризатдинова не будет баллотироваться от "Слуги народа"

Гимнастка Анна Ризатдинова не будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа".
"Нет, по 93-му округу этот человек баллотироваться от партии "Слуга народа" не будет", – заявил глава партии Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Право на владу".
В ближайшее время партия обнародует весь список своих кандидатов-мажоритарщиков в парламент.
"Мы будем подавать весь пакет документов в Центральную избирательную комиссию и в то же время мы сможем представить весь список мажоритарщиков", - сказал он.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ризатдинова будет баллотироваться по 93-му округу от "Слуги народа".
Отец ее ребенка нардеп-беглец Александр Онищенко накануне заявил, что идет в Верховную Раду по этому же округу. О Ризатдиновой он сказал, что ничего не знает об этом. "Мы уже давно не общаемся", - добавил он.
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