РФ не заинтересована в улучшении отношений с ЕС - Боррель

Российские власти не хотела воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Фото: Европейский парламент

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что его визит в Москву с 4 по 6 февраля показал отсутствие в России интереса к нормализации отношений с ЕС.

Такую позицию он изложил в воскресенье в своем блоге.

По его словам, "агрессивно организована пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотела воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС".

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"Хотя это и не является полной неожиданностью, но вызывает сожаление, причем, смею сказать, также с российской стратегической точки зрения. Как (страны) ЕС мы должны будем подумать о последствиях, тщательно обдумать направление, в котором мы хотим развивать наши отношения с Россией, и действовать совместно и решительно ", - отметил Боррель.

Страны Европейского Союза обсудят возможность введения санкций против России. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.