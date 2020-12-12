РФ не пустит миротворцев ОБСЕ на Донбасс – Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не пустит тяжеловооруженных миротворцев ОБСЕ на Донбасс, ведь это противоречит его интересам.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Был план, как установить с помощью миссии ОБСЕ контроль над границей, поскольку в Минске ничего не написано о том, как строится международный контроль над границей. И с самого начала мы понимали, что он должен быть установлен. Более того, поскольку мандат всей миссии - вся территория Украины СММ должен контролировать границу. Был план о специальных базы которые устанавливаются вдоль границы о специальных патрули о полное техническое оснащение и на самом деле такой план в случае реализации ", - отметил ексголова МИД.

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Климкин подчеркнул, что РФ сегодня тяжеловооруженных миротворцев, конечно, на Донбасс не пустит.

"Во-первых, это противоречит его интересам, а второе, и это очень важно, на самом деле, сейчас Донбасс - это вопрос для России и внутриполитическое. Если Путин пойдет на какие-то компромисс с националистами в России, а их там много, то будет видеться, что этот Путин - слабый президент. У него имидж сильного президента, он на это не пойдет", - отметил эксминистр.

3 декабря Россия заблокировала проект мониторинга миссией ОБСЕ районов, прилегающих к неподконтрольной участка российско-украинской границы. Документ предложила Украине и 33 страны-участницы ОБСЕ.