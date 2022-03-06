РФ готовит вторую волну широкомасштабного наступления - Данилов

Ни на одном направлении российские террористические войска не достигли стратегического успеха. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Вражеские войска российских оккупантов готовят вторую волну широкомасштабного наступления.

Украина должна быть готовой и сплоченной, заявил 6 марта секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

"Длится одиннадцатый день героического национального сопротивления. Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки русских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Ни на одном направлении российские террористические войска не достигли стратегического успеха", - отметил Данилов.

Он отметил, что стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. Командование войск РФ переносит основное внимание на Юг, пытаясь лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война в Украине: в МВД раскрыли планы оккупантов

"План врага - взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные силы и создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения. Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад тому подтверждение. Мы сделали наиболее трудный шаг к победе", - подчеркнул секретарь СНБО.

В то же время впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель, отмечает Данилов.

"Похоронки русским матерям и тоны обугленного российского военного железа - памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество проснулось, если не от чувства вины, то от боли. Никогда не воюйте с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на века вперед", - добавил он.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.