РФ готовит удары хакеров на госучреждения и энергосистему Украины - СМИ

Россия готовит хакерские атаки на Украину Фото: Reuters

Российская киберкампания против Украины никогда не останавливалась, но в последние месяцы она активизировалась

"Это широкомасштабная кампания, направленная на многочисленные украинские государственные учреждения, включая внутренние дела – национальную полицию – и их коммунальные предприятия", – сказал Дмитрий Альперович, ведущий исследователь российской киберактивности и глава исследовательской группы Silverado Policy Accelerator в Вашингтоне, сообщает The New York Times.

Американские чиновники получили информацию от секретной разведки и отметили, что цель России – выставить Владимира Зеленского неумелым и беззащитным, и, возможно, предоставить повод для вторжения и свергнуть украинское правительство. Кибератаки могут предшествовать физическому вторжению, однако чиновники не уверены, что Путин принял окончательное решение о новом нападении на Украину.

Разведка проинформировала, что Путин если и начнет кибератаку, это произойдет в конце первой недели января 2022 года.

В издании отметили, что для того, чтобы подготовить Украину к возможным хакерским атакам, США и Великобритания отправили своих экспертов по кибервойне.

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