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воскресенье, 23 августа 2020 07:05

РФ блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму - МИД

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РФ блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму - МИД
По словам Джапаровой, Россия будет искать разных аргументов, декларируя, что они ждут всех в Крым. Фото: Радио Свобода

Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму, тему которой уже длительное время, с момента оккупации Россией украинского полуострова, поднимает Украины. Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

В эфире "Радио Свобода" она отметила, эта идея и необходимость работы постоянной или временной мониторинговой миссии международных организаций с самого 2014 так или иначе нарушается, продвигается и озвучивается. Другой момент - это "стена, которая называется "Российская Федерация", обратила внимание Джапарова.

"Я просто объясню, что для Украины принципиально (и это нормально), что любая мониторинговая миссия должна заезжать в Крым согласно украинскому законодательству как в часть Украины. Россия на такую формулировку не согласна".

Заместитель главы МИД обратила внимание, что нарушители порядка въезда на территорию оккупированного украинского Крыма будут стремиться скрыть это, но для деятельности мониторинговой миссии такое поведение будет невозможным.

"Поэтому, очевидно, Россия будет искать разные аргументы, декларируя, что они ждут всех в Крым (мы слышим это везде, что "приезжайте к нам в гости в Крым — мы вам все покажем и расскажем".

Ранее Джапаров заявила, что милитаризация оккупированного Крыма Россией сегодня является ключевой угрозой для региона Черного моря.

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Дата
23
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