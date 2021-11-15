Резников в Вашингтоне встретится с главой Пентагона

Резников едет в США. Фото: РБК

Министр обороны Алексей Резников на этой неделе посетит Вашингтон. Там планирует встретиться с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

"Ожидается, что новый министр обороны Украины Алексей Резников на этой неделе приедет в Вашингтон для ознакомительной встречи с министром обороны США Ллойдом Остином", - сообщает CNN.

Это подтвердил представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.

Руководители оборонных ведомств "обсудят ситуацию с безопасностью в регионе".

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3 ноября парламент отправил Алексея Резникова в отставку с поста министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Он стал новым министром обороны. И ушел с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.