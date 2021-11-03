Резников уходит из ТКГ

Бывший вице-премьер-министр – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прогнозирует, что после увольнения уже не будет участвовать в ТКГ. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Уже бывший министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников уходит с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Его обязанности, вероятно, перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко. Об этом Резников сказал во время рассмотрения в Верховной Раде вопроса об его увольнении с должности министра.

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"В Трехсторонней контактной группе уже не буду участвовать в качестве члена делегации. Есть глава делегации Леонид Кравчук и заместитель Александр Мережко. Они будут продолжать", - заявил Резников.

Окончательное решение об обновлении состава ТКГ за президентом.

3 ноября парламент отправил Алексея Резникова в отставку. Предполагается, что он станет новым министром обороны. Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Кравчук перенес сложную операцию на сердце и не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года.