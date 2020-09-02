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среда, 02 сентября 2020 10:46

Резников рассказал, как будут голосовать переселенцы

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Резников рассказал, как будут голосовать переселенцы
Резников объяснил, что нужно для голосования переселенцам. Фото: Facebook.com/reznikovoleksii

Переселенцы могут принять участие в местных выборах. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Министр в телеэфире телеканала "Дом" рассказал, почему внутренне перемещенные лица должны голосовать.

"Переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу", - считает министр.

Процедура несложная, главное - предоставить соответствующие документы.

"В первую очередь, это паспорт, свидетельство внутренне перемещенного лица, и самое главное - документы, подтверждающие, что вы законно находитесь в том или ином месте, где вы собираетесь проголосовать на местных выборах - город, село, поселок. Потому что нужно привязаться к тому месту, где вы хотите выбрать своего мэра, своих депутатов. А может, вы собираетесь баллотироваться в списках одной из политических сил, участвующих в этих местных выборах ".

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Министр уверяет, что переселенцы имеют право как выбирать, так и быть избранными.

"Они могут и хотят реализовать свое право избираться и быть избранными и избирать, в том числе на местных выборах. Поскольку такое право на выборах президента было восстановлено".

Вице-премьер-министр отметил, что только в Харьковской области около 150 тыс. переселенцев, это 10% от общего их числа.

На конец августа 2019-го в Украине насчитывалось 1 404 926 внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области - 494,5 тыс., в Луганской - 274,2 тыс., в Киеве - 152,1 тыс. человек. Меньше всего - на западе Украины.

Ранее первый заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин обратился в Верховную Раду с просьбой внести изменения в постановление о местных выборах по их проведению на оккупированном Донбассе.

Руководитель СБУ Иван Баканов призвал не допускать участия в местных выборах людей, сотрудничающих с Россией или имеющих гражданство других стран. Баканов заявил о необходимости законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки соответствующих граждан.

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