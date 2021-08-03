Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Ни единого артефакта русской культуры. Археологи опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Археологи опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 783
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 594
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 729
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 738
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 387
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1332
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 666
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
7 Просмотров: 2502
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 387
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
4
5
5
21
7
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и &quot;патриотических псевдопатриотов&quot;
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Видео
Все видео
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1467
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1449
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 846
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2268
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1747
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
вторник, 03 августа 2021 16:48

Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского

1 Комментировать
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
Отсутствие резкого повышения тарифов - это принципиальная позиция президента ", заявил Никифоров. Фото: Delo.ua

Тарифы на электроэнергию резко не вырастут. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретар президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция президента. Уже сейчас есть слои населения, для которых тарифы слишком велики", - заявил Никифоров.

Добавил: "Это решение Совета нацбезопасности и обороны. Сейчас правительство, НКРЕКП прорабатывают решение, какой должна быть система оплаты за электроэнергию и цены. СНБО выделила на это определенное время. Ко Дню Независимости или раньше увидим, кто и сколько должен платить".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судебная реформа: Зеленский подписал ключевые законы

СНБО и Зеленский следят за ситуацией на энергетическом рынке, заявил Никифоров. "Это в контексте подготовки к отопительному сезону. Любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ государства", - добавил пресс-секретарь президента.

Вопрос тарифов на электроэнергию выносили на заседание Совета национальной безопасности и обороны 30 июля.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ) по состоянию на 2 августа достигла 2578,5 грн за МВт-ч, свидетельствуют данные госпредприятия Оператор рынка. Таким образом, цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии. Относительно периода поставки на 1 августа цена выросла на 21,6%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

"Іван вмирає...Похукайте на серце, розпаліть"

Украина и Россия заключили соглашение о флоте в Крыму

Рада приняла закон, который заложил радикальные изменения в развитии экономики

Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться

Пилот приземлился на площади среди Москвы

Квадратный, в виде пирамиды или желтый: интересные факты об арбузе

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 10800
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 6795
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 15 Просмотров: 6750
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 6633
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 6390
Политика
Мэр Тернополя пригрозил фестивалю "Файне місто" за выступление "антихристианской" группы
Мэр Тернополя пригрозил фестивалю "Файне місто" за выступление "антихристианской" группы Просмотров: 9
Делом Чауса власть отвлекает внимание от "вагнергейта" - Павленко
Делом Чауса власть отвлекает внимание от "вагнергейта" - Павленко Просмотров: 54
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко 1 Просмотров: 117
День защитника Украины переименовали - Зеленский подписал закон
День защитника Украины переименовали - Зеленский подписал закон 1 Просмотров: 423
В НАБУ требуют передать им Чауса: намекают на причастность СБУ к преступлению
В НАБУ требуют передать им Чауса: намекают на причастность СБУ к преступлению 1 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
15
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
7
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
4
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
2
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
Голосов: 7923
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть