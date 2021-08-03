Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского

Отсутствие резкого повышения тарифов - это принципиальная позиция президента ", заявил Никифоров. Фото: Delo.ua

Тарифы на электроэнергию резко не вырастут. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретар президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция президента. Уже сейчас есть слои населения, для которых тарифы слишком велики", - заявил Никифоров.

Добавил: "Это решение Совета нацбезопасности и обороны. Сейчас правительство, НКРЕКП прорабатывают решение, какой должна быть система оплаты за электроэнергию и цены. СНБО выделила на это определенное время. Ко Дню Независимости или раньше увидим, кто и сколько должен платить".

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СНБО и Зеленский следят за ситуацией на энергетическом рынке, заявил Никифоров. "Это в контексте подготовки к отопительному сезону. Любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ государства", - добавил пресс-секретарь президента.

Вопрос тарифов на электроэнергию выносили на заседание Совета национальной безопасности и обороны 30 июля. Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ) по состоянию на 2 августа достигла 2578,5 грн за МВт-ч, свидетельствуют данные госпредприятия Оператор рынка. Таким образом, цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии. Относительно периода поставки на 1 августа цена выросла на 21,6%.