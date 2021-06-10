Резиденцию Януковича передали в частные руки

Компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц. Фото: "Радіо Свобода"

Готельо-ресторанный комплекс "Сухолуччя", куда заселялся лишенный звания президента, беглец Виктор Янукович, передали в управление украинской компании. Об этом в четверг сообщило Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений.

Резиденцию передали компании "7 днів".

Она стала победителем публичного конкурса по отбору управляющего.

"Подписали договор управления имуществом гостинично-ресторанного комплекса "Сухолуччя". Поэтому, управляющий сможет начать коммерческое использование актива путем внедрения предложенной им программы управления", - сообщило Нацагентство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович дважды сидел за решеткой

Руководитель АРМА Виталий Сыгыдын сообщил: ожидаемый ежемесячный доход компании от использования активом составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета - более 200 тыс. грн.

Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц.

В планах - создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружение сезонного бассейна, обустройство гостиничных номеров, организация двух заведений питания.

ООО "7 дней" - владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце.

Виктор Янукович сбежал из Украины, когда произошла Революции достоинства. 24 января 2019-го Оболонский райсуд города Киева заочно признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.