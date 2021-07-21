Решения суда по обращению СБУ парализовало морскую отрасль Украины - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 162
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 324
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 963
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 837
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 576
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 198
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1044
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 468
Фото
Все фото
9
3
3
4
17
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Видео
Все видео
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 603
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 369
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 504
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 855
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 423
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 20:06

Решения суда по обращению СБУ парализовало морскую отрасль Украины - эксперт

  Комментировать

  В Морской администрации и Министерстве инфраструктуры прошли обыски. Фото: СБУ
В Морской администрации и Министерстве инфраструктуры прошли обыски. Фото: СБУ

Морская отрасль Украины фактически приостановила свою деятельность в связи с проведением СБУ следственных действий по решению Шевченковского районного суда Киева (по производству № 42021000000000302 от 09.02.2021), парализована работа разных отраслей морехозяйства.

"В Морской администрации и Министерстве инфраструктуры прошли обыски, цель которых была довольно позитивная и жизнеутверждающая - победить гидру коррупции… Как бы там ни было, я бы не обратил внимания на то, что силовики между собой разбирают на территории Мининфраструктуры, если бы не одно "но". После обысков перестали работать реестры", - отметил в блоге на "Лига" политический эксперт Николай Мельник.

По его словам, в ближайшее время шанс остаться без работы имеют украинские моряки, ведь с 16 июля Государственный реестр документов моряков Украины заблокирован.

Как отмечают в Министерстве инфраструктуры и Ассоциации крюинговых компаний Украины, в результате действий сотрудников Управления СБУ в АР Крым, прекращена работа электронных сервисов по подготовке и дипломированию моряков Украины, что привело к невозможности своевременного получения моряками квалификационных документов, а также их подтверждения перед международными кампаниями.

  Украинские моряки не имеют возможности трудоустроиться. Фото: Аpostrophe
Украинские моряки не имеют возможности трудоустроиться. Фото: Аpostrophe

"Как результат - украинские моряки не имеют возможности трудоустроиться. Сейчас повсеместно срываются контракты на рейсы, поскольку судоходные компании элементарно не могут получить подтверждение квалификации моряков", - говорится в материале.

Под флагами разных стран трудится около 200 000 украинских моряков, которые приносят в страну около четверти всей валюты – порядка $3 млрд в год.

Также отмечается, что решение суда о блокировке электронных сервисов повлекло за собой прекращение работы электронной системы судозаходов в порты Украины. Как альтернатива, пока идет следствие СБУ рекомендовано судоходным компаниям пользоваться бумажным документооборотом. Отечественные сотрудники морской отрасли эту рекомендацию могут выполнить, но иностранные компании пребывают в шоке.

Только за последние 2,5 месяцев в порты страны зашло на погрузочно-разгрузочные работы свыше 4 тыс судов. Суда стоят на рейдах портов, работа портов может быть фактически парализованной.

Данное решение суда парализовало и работу реестра выдачи документов капитанов и владельцев маломерных судов. О сроках разблокирования электронных систем никто не сообщает.

"Теперь сотрудникам Морской администрации и ГП "Морричсервис" остаётся только перед моряками, разводить руками, дескать, "следствие продолжается, когда закончится, сообщим", - говорится в материале.

Апостроф
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Решения суда по обращению СБУ парализовало морскую отрасль Украины - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой

Зеленский получил контроль над Верховной Радой

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 24057
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 3 Просмотров: 15975
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13806
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 9864
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
14
 Просмотров: 7524
Политика
США и Германия договорились о "Северном потоке-2"
США и Германия договорились о "Северном потоке-2" Просмотров: 54
Назвали дату встречи Зеленского с Байденом
Назвали дату встречи Зеленского с Байденом Просмотров: 108
В Украине запустят службу экстренной помощи по номеру 112
В Украине запустят службу экстренной помощи по номеру 112 Просмотров: 162
Банковая продвигает на должность главы БЭБ нынешнего главу ГФС - Данилюк
Банковая продвигает на должность главы БЭБ нынешнего главу ГФС - Данилюк Просмотров: 144
Чернышов может стать главой Кабмина вместо Шмыгаля - блогер
Чернышов может стать главой Кабмина вместо Шмыгаля - блогер Просмотров: 369
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
3
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
Голосов: 7804
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть