Решение Рады не требуется: Кабмин может отменить перевод часов на летнее время

Кабмин может сам отменить переход на летнее время. Фото: РБК

Кабмин может отменить постановление о порядке исчисления времени на территории Украины, отменив переход на летнее время.

"Есть постановление правительства №509 1996 года о продолжительности порядке исчисления времени. Она является основанием для перевода стрелок часов. Теоретически Кабмин его может отменить, если на то будет политическая воля. Авторы законопроекта, насколько мне известно, намерены предложить правительству такой вариант развития событий", - сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в комментарии "Интерфакс-Украина".

Нардеп заявила, что доработанный законопроект, предлагающий отменить сезонный переход времени в Украине и зафиксировать зимнее время UTC + 2 (по международной системе Coordinated Universal Time), потребует двухнедельной доработки. Поэтому его рассмотрение состоится уже после 28 марта.

Перевод часов на летнее время проводят для сбережения электроэнергии. Планировалось, что в ночь с 27 на 28 марта украинцы переведут время, переместив стрелки часов на один час вперед. Итак, спать пришлось бы на час меньше.

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Верховная Рада 19 марта провалила голосование во втором чтении и в целом за законопроект, который отменяет в Украине переход с летнего на зимнее время и наоборот.