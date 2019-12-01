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воскресенье, 01 декабря 2019 12:38

"Решение изменено": Геращенко рассказала, почему Пристайко едет на саммит НАТО

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&quot;Решение изменено&quot;: Геращенко рассказала, почему Пристайко едет на саммит НАТО
Фото: eurosolidarity.org

Украинская власть должна максимально эффективно использовать каждую возможность для того, чтобы напоминать международным партнерам Украины о последствиях российской агрессии и укреплять позиции нашего государства в мире.

Так на своей странице в сети Facebook прокомментировала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко информацию о том, что команда президента Владимира Зеленского под давлением депутатов из оппозиции, экспертной среды и гражданского общества изменила свое решение не участвовать в саммите НАТО в Лондоне 3-4 декабря.

Как стало известно, на встрече НАТО Украина таки будет представлена министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"Когда критика эффективна. Волна недовольства оппозиции и замечания экспертной среды заставили власть пересмотреть свое решение о неучастии мероприятии высокого уровня НАТО. "Европейская Солидарность" едва ли не единственная из политических сил неоднократно поднимала вопрос о необходимости активного участия власти во всех мероприятиях НАТО, как это делала наша команда, президент Порошенко и профильные министры. Министр иностранных дел Пристайко услышал нашу критику и таки поедет в Лондон, где примет участие в конференции Альянса. Тем более актуальной становится заявление ВР с призывом предоставить Украине ПДЧ. Надеюсь, парламент примет заявление уже во вторник", – отметила Ирина Геращенко.

Как известно, фракция "Европейская Солидарность" требует от парламента принять постановление о подтверждении намерений Украины получить План действий по членству в НАТО.

"Власть должна ежедневно напоминать нашим международным партнерам, какую высокую цену платит Украина за защиту безопасности всей Европы. По-моему, сама Европа не до конца осознает наш вклад в общую безопасность. Мы заслужили ПДЧ. Да, его бы не дали в Лондоне. Но если мы не будем напоминать о несправедливо заблокированном ПДЧ в 2008-м, то не получим План никогда", – отмечает Ирина Геращенко.

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01
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