Рейтинг Зеленского за год упал вдвое

Рейтинг Зеленского упал с 41% до 19%. Фото: Reuters

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то большинство опрошенных проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского.

За него проголосовали бы 19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

За 5-го президента Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 13% и 19% опрошенных.

За лидера ОПЗЖ Юрия Бойко - 12% и 17%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 6% и 8%, за Игоря Смешко - 4,5% и 6%, за Владимира Гройсмана - 3% и 4%, за Анатолия Гриценко - 3% и 3%, за Дмитрия Разумкова - 2% и 2,5%, за Руслана Кошулинского - 1% и 2%, за Олега Ляшко - 1% и 2%, за Виталия Кличко - 1% и 1,5% за Александра Вилкула - 0,7% и 0,9%.

Рейтинг Зеленского по сравнению с декабрем 2019 года снизился с 41% до 19%. Уровень электоральной поддержки Порошенко за этот период вырос с 8% до 13%, Бойко - с 10% до 12%, Смешко - с 3% до 4,5%.

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Центр Разумкова проводил исследования с 4 по 9 декабря 2020. Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Главным политическим событием 2020 года в Украине граждане считают местные выборы. Их назвали в открытом вопросе 33% респондентов, свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова.