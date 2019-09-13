Рейтинг Зеленского может посыпаться, говорит эксперт. Фото: president.gov.ua

Рейтинг президента Владимира Зеленского, который сейчас выглядит прочным, может посыпаться

Об этом Gazeta.ua сказал политический консультант Алексей Ковжун.

"Многие из тех, кто голосовал за Зеленского, на самом деле голосовали не персонально за него, а против тогдашней политической системы. Теперь с протестного электората выстраивается группа его сторонников. Этим умело занимается Офис президента.

Касаются только тех историй, которые объединяют граждан. Например, лишение депутатов неприкосновенности. Помню, еще в 2009 году людей больше беспокоила неприкосновенность, чем медицина или низкие пенсии. Еще тогда хотели подержать за горло депутатов и это объединяло избирателя. Лишили - все в восторге. Приняли закон об импичменте. То, что он недоработанный, принятый с нарушением регламента - по фигу. Потому что это также ответ на запрос украинцев. Разговоры "давайте сократим парламентариев" - тоже нравятся людям. Во время освобождения заложников Кремля Зеленский не стал делать официоза - всех встретил, поздравил и поехал. Это было сделано со вкусом и тактом.

Зеленский имеет громоотвод - Богдана. Тот накапливает на себе весь негатив, некий "плохой парень".

Рейтинг может долго держаться. Если не ударит экономический кризис. Угроза в том, что президент, его команда, партия, являются моносилой. Они ответственны за все. И рейтинг, который сейчас выглядит достаточно крепким, может оказаться хрупким и посыпаться", - говорит Алексей Ковжун.

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55% граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 71%. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 6 по 10 сентября.