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среда, 10 ноября 2021 10:25

Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос

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Рейтинг &quot;Слуги народа&quot; продолжает падение - опрос
За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 16,6% всех опрошенных. Фото: sluga-narodu.com

"Слуга народа" продолжает терять электоральную поддержку.

Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021 года.

Результаты исследования SOCIS подтвердили тенденцию, зафиксированную КМИС, Центром Разумкова и группой "Рейтинг".

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 16,6% всех опрошенных. В сентябре рейтинг "Слуги народа" составлял 19,2%.

За партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,9% из всех.

Другие партии: ОПЗЖ 8,6%, "Батькивщина" 7,6%, "Сила и Честь" 4,6%, партия Дмитрия Разумкова 4,0%, партия "Наши" 3,7%. Другие партии имеют значительно меньшую поддержку.

"Европейскую Солидарность" называют главной и реальной оппозицией к нынешней власти чаще всего – так считают 27,7% опрошенных. ОПЗЖ - 21,4%, "Батькивщину" - 12,3%, "Голос" - 3,1%.

Ранее SOCIS также сообщил, что Владимир Зеленский имеет самый большой антирейтинг среди политиков - за действующего президента ни при каких обстоятельствах не проголосуют 29,3%. 56,6% против того, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок.

Основной причиной кризисных явлений в энергетике Украины и нехватки запасов газа и угля подавляющее большинство опрошенных (41,4%) назвали некомпетентность украинских властей. 36,9% назвали причиной энергетического кризиса коррумпированность властей. Ситуацию на мировых рынках газа и угля указали 11,2% опрошенных.

60,8% респондентов убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они должны из государственного бюджета покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов и т.п. в связи с существенным ростом цен на газ и уголь.

Это ответственность местного самоуправления, поэтому дополнительные расходы на отопление должны быть компенсированы из бюджетов местных общин – считают 13,3% опрошенных. 20% респондентов безразлично, кто будет компенсировать расходы, центральные власти или местные, главное, чтобы в школах, больницах и садах были теплые батареи.

Две трети опрошенных так или иначе знают или слышали о международном расследовании Пандора Пейперс, раскрывшего тайны оффшорных счетов многих политиков из разных стран мира. Достаточно хорошо информированы об этом 15,4% респондентов, что-то слышали, но не знают деталей – 47,9%. Треть (34,4%) отметили, что впервые об этом слышат.

61,4% опрошенных верят международному расследованию Пандора Пейперс, согласно которому Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют оффшорными счетами за рубежом. Не верят 13,3%. Четверть опрошенных (25,4%) затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство респондентов (70,3%) считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за границей. 16,2% не видят в этом ничего дурного. 13,6% не ответили на этот вопрос.

Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.

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