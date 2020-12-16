Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку

Рейтинг "Батькивщины" и партии "Сила и честь" не изменился. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Уровень поддержки партии "Слуга народа" в 2020 году снизился вдвое, по сравнению с прошлым годом.

В 2019 году свою поддержку партии выражали 36% украинцев. За год этот показатель снизился до 17,5%.

Соответствующий опрос провел Центр Разумкова.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то лидером гонки стала бы партия "Слуга народа".

"Европейскую солидарность" готовы поддержать 19,5% украинцев, "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила бы 18% голосов, "Батькивщина" - 9%, партия "Сила и честь" - 5%.

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По результатам опроса, в парламент также имеют шанс пройти "Украинская стратегия Гройсмана" - 4%, "Свобода" - 3%.

Отмечается, что уровень электоральной поддержки "Европейской солидарности" за год вырос с 7% до 13%, а рейтинг "Батькивщины" и партии "Сила и честь" не изменился.

Более 40% украинцев назвали Зеленского разочарованием 2020 года. Также, по результатам опроса, президент стал политиком года.