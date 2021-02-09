100 самых перспективных украинских политиков

Эксперты назвали 100 самых перспективных украинских политиков.

В рейтинг попали: должностные лица, представители Верховной Рады, чиновники и местные депутаты. Большое количество из представленных политиков в будущем увеличат свое влияние на формирование экономического, социального и политического порядка дня. Политологи, в свою очередь, определили, кто сейчас имеет лучшие стартовые позиции.

Главными критериями для оценки стали такие факторы, как влияние на принятие решений, медийная узнаваемость, возраст и потенциальные перспективы.

Рейтинг перспективных украинских политиков 2021:

1. Дмитрий Разумков (37 лет) - Председатель Верховной Рады Украины.

2. Кира Рудик (35 лет) - Председатель партии "Голос".

3. Кирилл Тимошенко (31 год) - Заместитель Главы Офиса президента.

4. Роксолана Пидласа (27 лет) - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

5. Юрий Гусев (41 год) - Генеральный директор ГК "Укроборонпром".

6. Михаил Федоров (30 лет) - Министр цифровой трансформации Украины.

7. Юлия Светличная (36 лет) - Народный депутат. Бывшая Председатель Харьковской облгосадминистрации.

8. Александр Кубраков (38 лет) - Председатель Укравтодора.

9. Дмитрий Кулеба (39 лет) - Министр иностранных дел.

10. Евгения Кулеба (39 лет) - депутат Киевского городского совета.

11. Динара Габибуллаева (27 лет) - депутат Киевсовета.

12. Яна Зинкевич (25 лет) - Народный депутат.

13. Алексей Гончаренко (40 лет) - Народный депутат.

14. Ольга Василевская-Смаглюк (35 лет) - Народный депутат.

15. Юрий Витренко (44 года) - и.о. Министра энергетики Украины.

16. Юлия Лапутина (54 года) - Министр по делам ветеранов Украины.

17. Назар Холодницкий (35 лет) - Экс-руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

18. Соломия Бобровская (31 год) - Народный депутат.

19. Виктор Ляшко (40 лет) - Главный санитарный врач Украины.

20. Евгения Кравчук (35 лет) - Народный депутат.

21. Сергей Притула (39 лет) - кандидат в мэры Киева.

22. София Федына (36 лет) - Народный депутат.

23. Ярослав Железняк (31 год) - Председатель фракции "Голос" в парламенте.

24. Евгений Мураев (44 года) - Народный депутат Украины VII и VIII созывов.

25. Александр Качура (30 лет) - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

26. Артем Сытник (41 год) - руководитель НАБУ.

27. Роман Лещенко (32 года) - Министр аграрной политики и продовольствия.

28. Алексей Жмеренецький (34 года) - народный депутат.

29. Александр Дубинский (39 лет) - Народный депутат.

30. Ярослав Юрчишин (40 лет) - Народный депутат.

31. Виталий Безгин (30 лет) - Народный депутат.

32. Андрей Андреев (33 года) - Экс-депутат Киевсовета. Основатель урбанистической стратегии Киев-2030.

33. Анна Скороход (31 год) - Народный депутат.

34. Виолетта Лабазюк (34 года) - председатель Хмельницкого облсовета.

35. Сергей Марченко (40 лет) - Министр финансов.

36. Максим Нефедов (36 лет) - депутат Киевского городского совета.

37. Владислав Криклий (34 года) - Министр инфраструктуры Украины.

38. Андрей Герус (38 лет) - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

39. Алексей Гончарук (36 лет) - Экс-премьер-министр.

40. Елизавета Ясько (30 лет) - Народный депутат. Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

41. Ольга Стефанишина (35 лет) - Первый Вице-премьер-министр Украины.

42. Дмитрий Наталуха (33 лет) - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

43. Александр Скичко (29 лет) - Председатель Черкасской ОГА.

44. Александр Новиков (38 лет) - Руководитель Назка.

45. Инна Совсун (36 лет) - Народный депутат.

46. ​​Алина Загоруйко (36 лет) - Народный депутат.

47. Леся Василенко (33 года) - народный депутат.

48. Денис Улютин (38 лет) - Первый заместитель Министра финансов.

49. Ольга Стефанишина (37 лет) - Народный депутат.

50. Марина Бардина (28 лет) - Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

51. Елена Шуляк (45 лет) - Народный депутат. Заместитель члена Постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее ЕС.

52. Михаил Терентьев (35 лет) - Депутат Киевсовета.

53. Юлия Клименко (44 года) - народный депутат.

54. Наталья Никольская (40 лет) - Экс-торговый представитель Украины.

55. Светлана Панаиотиди (41 год) - Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

56. Тарас Шевченко (43 года) - заместитель Министра культуры и информационной политики Украины.

57. Алена Шкрум (33 года) - народный депутат.

58. Виктор Евпак (35 лет) - Кандидат в мэры Черкасс.

59. Руслан Марцинкив (41 год) - Мэр Ивано-Франковска.

60. Галина Янченко (32 года) - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

61. Владимир Борисенко (33 года) - Мэр Борисполя.

62. Юрий Костюк (32 года) - заместитель Главы Офиса президента.

63. Иван Крулько (39 лет) - Народный депутат.

64. Владимир Бондаренко (35 лет) - Секретарь Киеврады.

65. Алексей Мовчан (26 лет) - Народный депутат.

66. Вадим Васильчук (38 лет) - Депутат Киевсовета.

67. Алина Михайлова (26 лет) - Депутат Киевсовета.

68. Дмитрий Белоцерковец (34 года) - Советник мэра Киева.

69. Константин Бровченко (34 года) - Депутат Киевсовета.

70. Леонид Емец (41 год) - Депутат Киевсовета.

71. Юрий Левченко (36 лет) - Лидер партии "Народовластие".

72. Александр Линчевский (45 лет) - Депутат Киевсовета.

73. Денис Москаль (45 лет) - Депутат Киевсовета.

74. Павел Кириленко (34 года) Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации.

75. Анна Путрова (38 лет) - Народный депутат. Руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

76. Виктория Муха (40 лет) - Депутат Киевсовета.

77. Алексей Окопный (36 лет) - Депутат Киевсовета.

78. Алексей Кучер (35 лет) - Бывший Харьковской ОГА.

79. Артем Семенихин (38 лет) - Мэр Конотопа.

80. Александр Третьяк (35 лет) - Мэр Ровно.

81. Людмила Буймистер (35 лет) - Народный депутат.

82. Роман Грищук (31 год) - Народный депутат.

83. Олег Синегубов (37 лет) Председатель Полтавской ОГА.

84. Зубрицкая Олеся (41 год) - Депутат Киевсовета.

85. Юрий Камельчук (40 лет) - Народный депутат.

86. Роман Лозинский (27 лет) - Первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

87. Андрей Мотовиловец (38 лет) - Народный депутат.

88. Алексей Соболев - Директор ProZorro Продажи.

89. Виталий Нестор (31 год) - Депутат Киевсовета.

90. Юрий Погуляйко (42 года) - председатель Волынской ОГА.

91. Андрей Николаенко (41 год) - Депутат Киевсовета.

92. Наталья Пипа (37 год) - Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

93. Татьяна Плачков (38 лет) - Народный депутат.

94. Александр Санченко (32 года) - народный депутат.

95. Александра Устинова (35 лет) - Народный депутат.

96. Святослав Юраш (24 года) - народный депутат.

97. Сергей Борзов (40 лет) - Председатель Винницкой ОГА.

98. Алексей Дорогань - исполнительный директор Офиса эффективно регулирования (BRDO).

99. Андрей Назаренко (41 год) - Председатель Кировоградской ОГА.

100. Анна Коваленко (36 лет) - Депутат Киевсовета.

В частности, стоит отметить, что опрос является экспертным и не претендует на социологическую репрезентативность, а лишь является продуктом аналитики и политического моделирования.

Список экспертов:

Владимир Фесенко - политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Кирилл Сазонов - политолог.

Петр Охотин - политтехнолог.

Тарас Семенюк - политический эксперт.

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко.

Кирилл Молчанов - политолог.

Дмитрий Левусь - политический эксперт.

Олег Лесной - политолог.

Игорь Чаленко - политолог.

Анатолий Октисюк - политический эксперт.