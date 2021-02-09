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вторник, 09 февраля 2021 16:25

Рейтинг перспективных украинских политиков 2021

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  100 самых перспективных украинских политиков
100 самых перспективных украинских политиков

Эксперты назвали 100 самых перспективных украинских политиков.

В рейтинг попали: должностные лица, представители Верховной Рады, чиновники и местные депутаты. Большое количество из представленных политиков в будущем увеличат свое влияние на формирование экономического, социального и политического порядка дня. Политологи, в свою очередь, определили, кто сейчас имеет лучшие стартовые позиции.

Главными критериями для оценки стали такие факторы, как влияние на принятие решений, медийная узнаваемость, возраст и потенциальные перспективы.

Рейтинг перспективных украинских политиков 2021:

1. Дмитрий Разумков (37 лет) - Председатель Верховной Рады Украины.
2. Кира Рудик (35 лет) - Председатель партии "Голос".
3. Кирилл Тимошенко (31 год) - Заместитель Главы Офиса президента.
4. Роксолана Пидласа (27 лет) - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.
5. Юрий Гусев (41 год) - Генеральный директор ГК "Укроборонпром".
6. Михаил Федоров (30 лет) - Министр цифровой трансформации Украины.
7. Юлия Светличная (36 лет) - Народный депутат. Бывшая Председатель Харьковской облгосадминистрации.
8. Александр Кубраков (38 лет) - Председатель Укравтодора.
9. Дмитрий Кулеба (39 лет) - Министр иностранных дел.
10. Евгения Кулеба (39 лет) - депутат Киевского городского совета.
11. Динара Габибуллаева (27 лет) - депутат Киевсовета.
12. Яна Зинкевич (25 лет) - Народный депутат.
13. Алексей Гончаренко (40 лет) - Народный депутат.
14. Ольга Василевская-Смаглюк (35 лет) - Народный депутат.
15. Юрий Витренко (44 года) - и.о. Министра энергетики Украины.
16. Юлия Лапутина (54 года) - Министр по делам ветеранов Украины.
17. Назар Холодницкий (35 лет) - Экс-руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
18. Соломия Бобровская (31 год) - Народный депутат.
19. Виктор Ляшко (40 лет) - Главный санитарный врач Украины.
20. Евгения Кравчук (35 лет) - Народный депутат.
21. Сергей Притула (39 лет) - кандидат в мэры Киева.
22. София Федына (36 лет) - Народный депутат.
23. Ярослав Железняк (31 год) - Председатель фракции "Голос" в парламенте.
24. Евгений Мураев (44 года) - Народный депутат Украины VII и VIII созывов.
25. Александр Качура (30 лет) - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
26. Артем Сытник (41 год) - руководитель НАБУ.
27. Роман Лещенко (32 года) - Министр аграрной политики и продовольствия.
28. Алексей Жмеренецький (34 года) - народный депутат.
29. Александр Дубинский (39 лет) - Народный депутат.
30. Ярослав Юрчишин (40 лет) - Народный депутат.
31. Виталий Безгин (30 лет) - Народный депутат.
32. Андрей Андреев (33 года) - Экс-депутат Киевсовета. Основатель урбанистической стратегии Киев-2030.
33. Анна Скороход (31 год) - Народный депутат.
34. Виолетта Лабазюк (34 года) - председатель Хмельницкого облсовета.
35. Сергей Марченко (40 лет) - Министр финансов.
36. Максим Нефедов (36 лет) - депутат Киевского городского совета.
37. Владислав Криклий (34 года) - Министр инфраструктуры Украины.
38. Андрей Герус (38 лет) - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
39. Алексей Гончарук (36 лет) - Экс-премьер-министр.
40. Елизавета Ясько (30 лет) - Народный депутат. Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
41. Ольга Стефанишина (35 лет) - Первый Вице-премьер-министр Украины.
42. Дмитрий Наталуха (33 лет) - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.
43. Александр Скичко (29 лет) - Председатель Черкасской ОГА.
44. Александр Новиков (38 лет) - Руководитель Назка.
45. Инна Совсун (36 лет) - Народный депутат.
46. ​​Алина Загоруйко (36 лет) - Народный депутат.
47. Леся Василенко (33 года) - народный депутат.
48. Денис Улютин (38 лет) - Первый заместитель Министра финансов.
49. Ольга Стефанишина (37 лет) - Народный депутат.
50. Марина Бардина (28 лет) - Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
51. Елена Шуляк (45 лет) - Народный депутат. Заместитель члена Постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее ЕС.
52. Михаил Терентьев (35 лет) - Депутат Киевсовета.
53. Юлия Клименко (44 года) - народный депутат.
54. Наталья Никольская (40 лет) - Экс-торговый представитель Украины.
55. Светлана Панаиотиди (41 год) - Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
56. Тарас Шевченко (43 года) - заместитель Министра культуры и информационной политики Украины.
57. Алена Шкрум (33 года) - народный депутат.
58. Виктор Евпак (35 лет) - Кандидат в мэры Черкасс.
59. Руслан Марцинкив (41 год) - Мэр Ивано-Франковска.
60. Галина Янченко (32 года) - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.
61. Владимир Борисенко (33 года) - Мэр Борисполя.
62. Юрий Костюк (32 года) - заместитель Главы Офиса президента.
63. Иван Крулько (39 лет) - Народный депутат.
64. Владимир Бондаренко (35 лет) - Секретарь Киеврады.
65. Алексей Мовчан (26 лет) - Народный депутат.
66. Вадим Васильчук (38 лет) - Депутат Киевсовета.
67. Алина Михайлова (26 лет) - Депутат Киевсовета.
68. Дмитрий Белоцерковец (34 года) - Советник мэра Киева.
69. Константин Бровченко (34 года) - Депутат Киевсовета.
70. Леонид Емец (41 год) - Депутат Киевсовета.
71. Юрий Левченко (36 лет) - Лидер партии "Народовластие".
72. Александр Линчевский (45 лет) - Депутат Киевсовета.
73. Денис Москаль (45 лет) - Депутат Киевсовета.
74. Павел Кириленко (34 года) Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации.
75. Анна Путрова (38 лет) - Народный депутат. Руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.
76. Виктория Муха (40 лет) - Депутат Киевсовета.
77. Алексей Окопный (36 лет) - Депутат Киевсовета.
78. Алексей Кучер (35 лет) - Бывший Харьковской ОГА.
79. Артем Семенихин (38 лет) - Мэр Конотопа.
80. Александр Третьяк (35 лет) - Мэр Ровно.
81. Людмила Буймистер (35 лет) - Народный депутат.
82. Роман Грищук (31 год) - Народный депутат.
83. Олег Синегубов (37 лет) Председатель Полтавской ОГА.
84. Зубрицкая Олеся (41 год) - Депутат Киевсовета.
85. Юрий Камельчук (40 лет) - Народный депутат.
86. Роман Лозинский (27 лет) - Первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
87. Андрей Мотовиловец (38 лет) - Народный депутат.
88. Алексей Соболев - Директор ProZorro Продажи.
89. Виталий Нестор (31 год) - Депутат Киевсовета.
90. Юрий Погуляйко (42 года) - председатель Волынской ОГА.
91. Андрей Николаенко (41 год) - Депутат Киевсовета.
92. Наталья Пипа (37 год) - Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.
93. Татьяна Плачков (38 лет) - Народный депутат.
94. Александр Санченко (32 года) - народный депутат.
95. Александра Устинова (35 лет) - Народный депутат.
96. Святослав Юраш (24 года) - народный депутат.
97. Сергей Борзов (40 лет) - Председатель Винницкой ОГА.
98. Алексей Дорогань - исполнительный директор Офиса эффективно регулирования (BRDO).
99. Андрей Назаренко (41 год) - Председатель Кировоградской ОГА.
100. Анна Коваленко (36 лет) - Депутат Киевсовета.

В частности, стоит отметить, что опрос является экспертным и не претендует на социологическую репрезентативность, а лишь является продуктом аналитики и политического моделирования.

Список экспертов:

Владимир Фесенко - политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".
Кирилл Сазонов - политолог.
Петр Охотин - политтехнолог.
Тарас Семенюк - политический эксперт.
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко.
Кирилл Молчанов - политолог.
Дмитрий Левусь - политический эксперт.
Олег Лесной - политолог.
Игорь Чаленко - политолог.
Анатолий Октисюк - политический эксперт.
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